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Рятувальники знесли травмованого туриста з Говерли
Диван на коліщатках в темній вітальні

Рятувальники знесли травмованого туриста з Говерли

Автор: Петро Якимчук
19/07/2025 17:20
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Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованому туристу, котрий не зміг самотужки зійти з Говерли

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС Франківщини

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19 липня о 12:00 до чергового гірського пошуково-рятувального відділення с. Заросляк надійшло повідомлення від жителя міста Київ про те, що під час сходження на гору Говерла у складі туристичної групи він травмував ліву нижню кінцівку і потребує допомоги рятувальників.

На виклик оперативно вирушили рятувальники у складі 4 осіб.

О 12:45 вони прибули до травмованого, надали йому домедичну допомогу та о 13:40 транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Нагадуємо, що вирушаючи в гори, обов’язково зважайте на рівень своєї фізичної підготовки, не нехтуйте штормовими попередженнями, майте при собі аптечку, а також відповідний одяг і взуття. Безпечний відпочинок починається з відповідальності!

Рятувальники зносять на ношах туриста з гори Говерла