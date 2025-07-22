Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що обмежує повноваження НАБУ та САП: хто з прикарпатських нардепів підтримав

Сьогодні, 22 липня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №12414, який, за словами окремих народних депутатів та експертів, фактично знищує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Закон передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану, пише Правда.

Утім, на практиці документ суттєво обмежує юрисдикцію НАБУ і САП у розслідуванні справ про корупцію.

Закон підтримали 263 народні депутати. Серед них — дев’ятеро представників від Івано-Франківської області:

Оксана Савчук (позафракційна) – відсутня,

Ігор Фріс («Слуга народу») – за,

Едуард Прощук («Слуга народу») – за,

Олександр Матусевич («Слуга народу») – за,

Василь Вірастюк («Слуга народу») – за,

Володимир Тимофійчук («Слуга народу») – за,

Олег Марусяк («Слуга народу») – за,

Роман Мулик («Слуга народу») – за,

Олена Вінтоняк («Слуга народу») – за,

Василь Мокан («Слуга народу») за.

Антикорупційна ініціатива “ЧЕСНО” та низка правозахисників заявляють, що ухвалення цього закону є небезпечним прецедентом, який підриває реформу антикорупційної системи, на якій наполягала Європейська спільнота.