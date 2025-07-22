У Івано-Франківській області не вистачає майже 4 000 укриттів

Під час сьогоднішньої наради голови обласної державної адміністрації – начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук з головами РВА, головами територіальних громад, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади йшлося про стан забезпечення захисними спорудами цивільного захисту населення в Івано-Франківській області.

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Про це інформує Правда.іф.

За словами директора департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації Дмитра Шкрібляка, станом на 1 липня 2025 року на території Івано-Франківської області фонд захисних споруд налічує 1825 об’єктів, в тому числі 112 сховищ, 679 протирадіаційних укриттів, 1033 найпростіші укриття та одна споруда подвійного призначення.

«Із цієї кількості 302 споруди цивільного захисту не готові до використання. Продовжується робота щодо приведення їх у належний стан. Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживаються додаткові заходи щодо збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок облаштування укриттів у підвальних та цокольних приміщеннях. Проводиться робота з власниками будівель і споруд різних форм власності щодо утримання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належному стані із забезпеченням доступу населення та області та гостей нашого краю до укриттів. Однак, за узагальненою інформацією, отриманою від органів місцевого самоврядування, область додатково потребує ще 3881 захисну споруду цивільного захисту та 281 об’єкт первинних мобільних укриттів», – каже Дмитро Шкрібляк.

Також посадовець наголосив, що найбільшу кількість облаштування захисних споруд потребують заклади освіти.

Так, станом на липень 2025 року з 1231 закладу освіти тільки 143 мають власні захисні споруди. У 689 організовано найпростіше укриття, а в 399 закладах укриття розміщено у захисних спорудах цивільного захисту і інших суб’єктів господарювання.