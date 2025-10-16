ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Майже 1100 орків та понад 40 артсистем – втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
Знищений військовий танк на полі бою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1127300 (+1080) осіб / persons
  • танків / tanks – 11261 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23384 (+9) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33713 (+42) од
  • РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1227 (+0) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 70437 (+416)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3859 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64468 (+139)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати противника Збройні Сили України

Джерело(а) інформації

Генеральний штаб

СХОЖІ НОВИНИ