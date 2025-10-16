На Прикарпаття продовжують надходити скорботні вісті із лінії фронту, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф. Цього разу непоправної втрати знову зазнала Нижньовербізька сільська рада. Громада з Коломийського району втратила відважного захисника української землі Миколу Поп’юка.

Смерть героя

Знову отримали сповіщення про загибель ще одного Героя. Стало відомо, що 18 лютого 2025 року віддав життя в бою за Україну старший солдат, житель села Мишин Нижньовербізької громади ПОП’ЮК Микола Андрійович, 1987 р.н., йдеться в офіційному повідомлені.

Два роки вважався зниклим безвісти

Микола ПОП’ЮК був призваний на посаду інспектора прикордонної служби – помічника гранатометника в/ч 1551 (15-й мобільний прикордонний загін) у 2023 році, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув при веденні бойових дій з підрозділами держави агресора російської федерації в районі н.п. лебедівка суджанського району курської області росії.