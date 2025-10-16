До Івано-Франківської області продовжують надходити сумні вісті із лінії фронту. Цього разу сумна новина надійшла до Ямницької територіальної громади. ДНК-експертиза підтвердила загибель ще одного жителя громади Івана Микитина, який понад півтори роки вважався зниклим безвісти.

Ямницька територіальна громада знову переживає непоправну втрату – у тяжких боях з російськими окупантами трагічно загинув наш земляк із с. Сілець ІВАН МИКИТИН на позивний “Микита”, йдеться у офіційному повідомленні на веб-сайті Ямницької територіальної громади.

Воював із весни 2022 року

Народився Микитин Іван Ярославович 03 липня 1978 р. у селі Раків Долинського району Івано-Франківської області. З 2008 року, після одруження, проживав у селі Сілець. У березні 2022 р. Герой за призовом по мобілізації взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю від окупанта. Молодший сержант Іван Микитин служив на передовій кулеметником у штурмовому відділенні однієї з військових частин.

Зниклий безвісти

У січні 2024 р. зв’язок з ним обірвався. З того часу офіційно вважався одним з військовослужбовців, які зникли безвісти. А тепер, у жовтні 2025 р., прийшла сумна звістка про підтвердження загибелі Івана Микитина. Серце нашого земляка зупинилося під час виконання бойових завдань 25 січня 2024 р. від поранень, несумісних з життям, у результаті бойових дій російських військ в районі населених пунктів Бахмут – Іванівське Донецької області.

Усією громадою висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Захисника, який віддав своє життя, оберігаючи Україну. Вічна пам’ять, вдячність і слава загиблому Герою!

Про час привезення тіла полеглого воїна, церемонію прощання та чин похорону буде повідомлено додатково.