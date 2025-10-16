У четвер, 16 жовтня у четвер, о 10:00 годині, від коломийського моргу буде формуватися скорботний кортеж для останнього повернення додому загиблого Героя ЛУЦАКА Миколи.

Із міста Коломиї кортеж прямуватиме до рідного дому полеглого героя, по вул. Українська у селі Нижній Вербіж Нижньовербізької громади.

Читання псалтирю розпочнеться цього ж дня о 17:00 годині. Чин похорону розпочнеться о 11:00 годині, у п’ятницю, 17 жовтня.