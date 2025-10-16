ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Миколи Луцака

Автор: Ігор Василик
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У четвер, 16 жовтня у четвер, о 10:00 годині, від коломийського моргу буде формуватися скорботний кортеж для останнього повернення додому  загиблого Героя ЛУЦАКА Миколи.

Із міста Коломиї кортеж прямуватиме до рідного дому полеглого героя, по вул. Українська у селі Нижній Вербіж Нижньовербізької громади.

Читання псалтирю розпочнеться цього ж дня о 17:00 годині. Чин похорону розпочнеться о 11:00 годині, у п’ятницю, 17 жовтня.

Жителів громади просять гідно віддати останню шану солдату Миколі Луцаку, який віддав своє життя за нашу свободу, повідомляє Нижньовербізька сільська рада.

Військовий у шоломі тримає зброю перед шинами
Микола Луцак

Джерело(а) інформації

Нижньовербізька сільська рада

СХОЖІ НОВИНИ