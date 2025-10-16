ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

16 жовтня 2025р: свята та події на цей день

Автор: Любов Семанишин
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події.

16 жовтня – 120 років від дня народження Василя Витвицького (1905-1999), композитора, музикознавця, педагога, громадсько-культурного діяча, уродженця м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району);

– 65 років виповнюється Богдану Бринському (1960), художнику-реставратору, члену Національної спілки художників України, викладачу Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, уродженцю с. Долина Тлумацького району (нині Олешанської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ