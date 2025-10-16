16 жовтня 2025р: свята та події на цей день

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події.
16 жовтня – 120 років від дня народження Василя Витвицького (1905-1999), композитора, музикознавця, педагога, громадсько-культурного діяча, уродженця м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району);
– 65 років виповнюється Богдану Бринському (1960), художнику-реставратору, члену Національної спілки художників України, викладачу Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, уродженцю с. Долина Тлумацького району (нині Олешанської територіальної громади Івано-Франківського району).
