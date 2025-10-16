Два дні тому стало відомо про загибель бійця 102-ї бригади ТРО з Івано-Франківщини Петра Глека. А сьогодні він востаннє повертається до рідної Коломийської територіальної бригади. Про це повідомив мер міста Коломиї Богдан Станіславський.
Проведемо в останню путь Петра Глека.
До Коломиї назавжди повертається Петро Глек — водій роти вогневої підтримки 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, написав на своїй сторінці мер Коломиї.
У четвер, 16 жовтня о 12.00 годині, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого захисника зі сторони Чернівців.
Він прослідує:
- вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата
- Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви
- З Коломиї кортеж рушить до села Шепарівці, на вулицю Лісову, 1А,
У четвер 16 жовтня, вдома у полеглого героя відбудеться парастас. Початок о 17:00 годині.
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 17 жовтня, о 13:00 годині.
Поховають Героя на Алеї Слави в селі Шепарівці.
Співчуття рідним, побратимам і всім, хто знав Петра. Вічна памʼять і слава нашому захиснику.