Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого десантника Руслана Біляра

Автор: Ігор Василик
Український військовий та символ пам’яті загиблого героя
У четвер 16 жовтня, в Івано-Франківській міській територіальній громаді відбуватиметься прощання із полеглим героєм Русланом Біляром, жителем приміського села Крихівці, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Заходи прощання:

  • 16.10.2025 р. о 13:00 годині – початок прощання з загиблим за адресою: вул. Крайня, б.1, кв.1, с. Крихівці;
  • 16.10.2025 р. о 13:30 годині – виїзд із дому загиблого до Церкви успінння Пресвятої Богородиці за адресою: вул. Крихівецька, 104А,с. Крихівці;
  • 16.10.2025 р. о 14:30 годині – поховання воїна на кладовищі с. Крихівці,

Про це повідомляє КП Міська ритуальна служба

Поліг на Донеччині

Біляр Руслан Іванович, 15.12.1981 р. н., уродженець і мешканець с. Крихівці, де зростав, навчався в школі, мав чисельних друзів. Герой Руслан БІЛЯР – солдат, старший оператор взводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки 3-го десантно-штурмового батальйону в/ч А 2582 (82-га окрема десантно-штурмова бригада). Загинув Герой 21.09.2025 на полі бою в районі населеного пункту Шахове, Покровського району, Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок із захисту Вітчизни.

Український військовий із зброєю біля вантажівки
Руслан Біляр

