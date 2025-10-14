На фронті загинув військовий із Нижнього Вербіжа Микола Луцак

8 жовтня 2025 року в бою за Україну загинув солдат Микола Луцак, житель села Нижній Вербіж, 1990 року народження.

Микола Луцак служив стрільцем військової частини А4699. Він загинув у районі населеного пункту Юнаківка Сумського району Сумської області під час виконання бойових завдань, пов’язаних із захистом Батьківщини, інформує громада у Фейсбуці.

Лише 11 жовтня тіло Героя вдалося евакуювати з поля бою.

Нижньовербізька сільська рада висловила щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Захисника.

Про час і місце зустрічі тіла та чин похорону повідомлять додатково.

Вічна пам’ять і шана Герою України Миколі Луцаку.