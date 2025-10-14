Поліція попереджає про шахраїв, які під виглядом оренди будинків у Карпатах виманюють гроші

В Україні активізувалися шахраї, які створюють фейкові сторінки з нібито привабливими пропозиціями оренди житла у Карпатах.

Поліція закликає туристів перевіряти оголошення та не переказувати кошти наперед.

Шахрайські схеми оренди житла у Карпатах

Поліція попереджає про нову хвилю шахрайських оголошень, які поширюються в соціальних мережах і на сайтах оренди житла. Найчастіше аферисти пропонують оренду будинків і садиб у Карпатах за «вигідною» ціною.

“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото та детальним описом житла, пропонуючи умови, які здаються надто привабливими”, — йдеться у повідомленні правоохоронців. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Після того як людина зацікавиться пропозицією, псевдоорендодавці вимагають передоплату або «гарантійний внесок». Після отримання коштів вони припиняють будь-який зв’язок із клієнтами, видаляють сторінку або блокують користувача.

Як діють шахраї

Зазвичай аферисти діють за чітко відпрацьованою схемою. Вони копіюють фотографії та описи реальних готелів чи садиб, розміщуючи їх на фейкових сторінках або у нових оголошеннях під вигаданими іменами.

“Найчастіше шахраї створюють сторінки у соціальних мережах із кількома публікаціями, щоб створити ілюзію реальної діяльності”, — йдеться у повідомленні поліції.

Вони активно спілкуються з потенційними клієнтами, надсилають додаткові знімки та переконують, що «багато бажаючих вже бронюють». Таким чином, людей підштовхують до швидкої оплати, аби нібито не втратити можливість оренди.

Основна мета — отримати передоплату

Поліція наголошує, що головна ознака шахрайства — наполегливі вимоги переказати гроші наперед, без підписання договору чи підтвердження бронювання через офіційні сервіси.

“Після отримання коштів зловмисники одразу зникають — їхні профілі блокуються або видаляються, а телефони перестають відповідати”, — зазначають правоохоронці.

Такі випадки фіксують передусім перед святами та в сезон відпусток, коли українці активно шукають варіанти відпочинку в горах.

Як уберегтися від шахрайства

Поліція рекомендує кілька кроків, які допоможуть уникнути обману під час бронювання житла онлайн:

▪️ Перевіряйте достовірність оголошення і профілю орендодавця. Звертайте увагу на дату створення сторінки, кількість публікацій, відгуки та активність користувача.

▪️ Використовуйте зворотний пошук зображень. Це допоможе з’ясувати, чи не були фото скопійовані з інших сайтів або чужих оголошень.

▪️ Не переказуйте кошти без укладення договору. Якщо орендодавець уникає будь-яких офіційних домовленостей — це вагомий привід відмовитися від угоди.

▪️ Не здійснюйте оплату на сумнівні рахунки чи електронні гаманці. Варто користуватися перевіреними платіжними системами, які мають функцію захисту покупця.

“Зберігайте пильність і не довіряйте занадто вигідним пропозиціям, навіть якщо вони супроводжуються гарними фото і позитивними коментарями”, — йдеться у повідомленні поліції.

Ознаки підозрілих оголошень

Фахівці радять звертати увагу на кілька характерних ознак, які можуть свідчити про шахрайство.

По-перше, занадто низька ціна. Якщо вартість оренди суттєво нижча за ринкову, це може бути пасткою для довірливих туристів.

По-друге, відсутність офіційних контактів або вебсайту. Реальні власники житла зазвичай мають сторінку в соцмережах із відгуками, сайт або профіль на відомих сервісах оренди.

По-третє, відсутність реальних фото — на знімках може бути видно лише інтер’єр без адреси, фасаду чи оточення.

Поліція закликає громадян бути уважними

Правоохоронці наголошують, що кількість кіберзлочинів у сфері онлайн-оренди зростає, особливо у періоди свят і під час курортного сезону.

“Пильність користувачів — найкращий захист від шахраїв. Не варто переказувати гроші невідомим людям без документального підтвердження домовленості”, — йдеться у попередженні поліції.

Також рекомендується зберігати скріншоти листування і квитанції про переказ коштів, якщо все ж трапилася підозріла ситуація. Ці дані допоможуть правоохоронцям під час розслідування.

Як діяти, якщо ви стали жертвою

Якщо особа переказала кошти і втратила зв’язок із псевдоорендодавцем, варто негайно звернутися до поліції.

“Необхідно повідомити правоохоронців про обставини переказу, надати реквізити рахунку, скріншоти переписки та інші докази”, — йдеться у рекомендаціях.

Також варто повідомити про фейкові сторінки адміністрації соціальних мереж або сайтів, щоб обмежити доступ інших користувачів до шахрайських оголошень.