Майже 2 роки вважався зниклим безвісти: сьогодні на Прикарпатті проведуть в останню путь полеглого героя Сергія Чікунова

Вчора, 28 жовтня, в Тисменицькій громаді розпочалися заходи прощання із полеглим захисником України Сергієм Чікуновим, який напередодні героїчно загинув у російсько-українській війні.

Після прибуття траурного кортежу до рідного дому, за героєм була відслужена панахида, повідомляє Тисменицька міська рада.

Остання путь

Чин похорону заплановано на сьогодні, 29 жовтня, на 10:00 годину.

Полеглий 34-річний Сергій Чікунов став на захист України наприкінці вересня 2023 року. Служив старшим стрільцем 2 штурмової роти однієї з військових частин.

У грудні того ж року загинув під Бахмутом, на Донеччині. Після двох років невідомості, вдалося підтвердити загибель захисника.

Дні жалоби

З 28 до 30 жовтня у Тисменицькій громаді оголошено дні жалоби. Під час цього періоду на будинках та спорудах міської ради приспущено Державний Прапор України.