У приміське село Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади у вівторок “на щиті” востаннє повернувся полеглий герой Петро Свистяк.
Про це повідомили у спільноті Типовий Черніїв, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ.
Упродовж 10-ти місяців вважався зниклим безвісти
Полеглий Герой Петро Свистяк (01.07.1992-21.01.2025) отримав важкі поранення несумісні з життям при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Дарʼїно Курської області рф. Він служив сапером у 1 відділенні інженерно-саперного взводу.
До 16 жовтня 2025 р. Герой вважався зниклим безвісти, а вчора востаннє повернувся додому на щиті.
Остання путь
- Похорон розпочнеться в середу, 29 жовтня об 11:00 годині з дому, по вул. Підгайська, 3.
- Прощання відбудеться у храмі Іоана Хрестителя села Черніїв.
- Поховають Героя на Черніївському кладовищі.