Сьогодні у Франківській громаді прощатимуться із Петром Свистяком, який майже 10 місяців вважався зниклим безвісти

Автор: Ігор Василик
Український військовий та свічка пам’яті героїв
У приміське село Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади у вівторок “на щиті” востаннє повернувся полеглий герой Петро Свистяк.

Про це повідомили у спільноті Типовий Черніїв, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ.

Упродовж 10-ти місяців вважався зниклим безвісти

Полеглий Герой Петро Свистяк (01.07.1992-21.01.2025) отримав важкі поранення несумісні з життям при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Дарʼїно Курської області рф. Він служив сапером у 1 відділенні інженерно-саперного взводу.

До 16 жовтня 2025 р. Герой вважався зниклим безвісти, а вчора востаннє повернувся додому на щиті.

Остання путь

  • Похорон розпочнеться в середу, 29 жовтня об 11:00 годині з дому, по вул. Підгайська, 3.
  • Прощання відбудеться у храмі Іоана Хрестителя села Черніїв.
  • Поховають Героя на Черніївському кладовищі.
Полеглий воїн Петро Свистяк

Джерело(а) інформації

Типовий Черніїв

