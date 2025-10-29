У приміське село Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади у вівторок “на щиті” востаннє повернувся полеглий герой Петро Свистяк.

Про це повідомили у спільноті Типовий Черніїв, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ.

Упродовж 10-ти місяців вважався зниклим безвісти

Полеглий Герой Петро Свистяк (01.07.1992-21.01.2025) отримав важкі поранення несумісні з життям при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Дарʼїно Курської області рф. Він служив сапером у 1 відділенні інженерно-саперного взводу.

До 16 жовтня 2025 р. Герой вважався зниклим безвісти, а вчора востаннє повернувся додому на щиті.

Остання путь

Похорон розпочнеться в середу, 29 жовтня об 11:00 годині з дому, по вул. Підгайська, 3.

Прощання відбудеться у храмі Іоана Хрестителя села Черніїв.

Поховають Героя на Черніївському кладовищі.