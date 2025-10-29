В Івано-Франківському апеляційному суді провели спільні тактико-спеціальні навчання, у яких взяли участь співробітники Служби судової охорони, військовослужбовці 50-го полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії та працівники поліції області.

Про це повідомляє івано-франківське Територіальне управління служби судової охорони, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Мета навчань — відпрацювання дій у разі нестандартних ситуацій у суді: проявів неповаги до суду, порушення порядку чи спроби втечі підсудних. Також учасники тренували взаємодію між службами, швидкість реагування та координацію під час кризових ситуацій.

Начальник територіального управління Служби судової охорони в області Андрій Воробчак наголосив, що такі тренування є надзвичайно важливими в умовах війни:

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24