У Франківську “відбулася масова втеча підсудних” – в місті провели спеціальні тактико-спеціальні навчання для Нацгвардії та служби судової охорони ФОТО

Автор: Ігор Василик
Охоронці суду тренуються у приміщенні суду
В Івано-Франківському апеляційному суді провели спільні тактико-спеціальні навчання, у яких взяли участь співробітники Служби судової охорони, військовослужбовці 50-го полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії та працівники поліції області.

Про це повідомляє івано-франківське Територіальне управління служби судової охорони, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Мета навчань — відпрацювання дій у разі нестандартних ситуацій у суді: проявів неповаги до суду, порушення порядку чи спроби втечі підсудних. Також учасники тренували взаємодію між службами, швидкість реагування та координацію під час кризових ситуацій.

Начальник територіального управління Служби судової охорони в області Андрій Воробчак наголосив, що такі тренування є надзвичайно важливими в умовах війни:

“Злагодженість, професіоналізм і взаємодія усіх структур – це не просто вимога часу, а гарантія безпеки та стабільної роботи судової системи”.

Поліцейські та військові на шикуванні у дворі будівлі
Охоронці затримують чоловіків у будівлі суду
Охоронці тренуються біля будівлі суду
Військові тренуються біля будівлі судової охорони
Дресирування службового собаки біля будівлі суду
Нацгвардія України біля спецавтомобіля з собакою

