Поліцейські Прикарпаття працюють у посиленому режимі, контролюючи дотримання швидкісного режиму на автошляхах області за допомогою сучасних приладів вимірювання швидкості TruCam.
Патрульна поліція повідомляє, що з початку року інспектори винесли 16 016 постанов щодо водіїв, які перевищили дозволену швидкість.
Прикарпатські поліцейські наголошують, що перевищення швидкості залишається головною причиною дорожньо-транспортних пригод із потерпілими:
«Водії, пам’ятайте: безпечна швидкість дає змогу вчасно зреагувати на будь-яку зміну дорожньої обстановки»