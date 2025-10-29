ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Від початку року прикарпатські поліцейські зафіксували понад 16 тисяч випадків порушення швидкості на дорогах області

Автор: Ігор Василик
Поліцейський вимірює швидкість руху автомобілів
Поліцейські Прикарпаття працюють у посиленому режимі, контролюючи дотримання швидкісного режиму на автошляхах області за допомогою сучасних приладів вимірювання швидкості TruCam.

Патрульна поліція повідомляє, що з початку року інспектори винесли 16 016 постанов щодо водіїв, які перевищили дозволену швидкість.

Прикарпатські поліцейські наголошують, що перевищення швидкості залишається головною причиною дорожньо-транспортних пригод із потерпілими:

«Водії, пам’ятайте: безпечна швидкість дає змогу вчасно зреагувати на будь-яку зміну дорожньої обстановки»

