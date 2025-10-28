Родина та близькі майже півтора року перебували у невіданні стосовно мужнього захисника Богдана Бойчука із села Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Тільки тепер Підпечерівський старостинський округ підтвердив страшні здогадки, які були у близьких людей захисника

Звістка через півтора року

Саме стільки часу мама, дружина та діти не знали, що з їх рідною людиною сталося того нещасливого червневого дня 2024 року, коли відділення саперів відправилося на виконання службового завдання. Як тільки хлопці взялися за розмінування їх “засік” ворожий дрон …, йдеться у повідомленні.

Полеглий Богдан Бойчук був сапером 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка.

З того часу про воїнів не було жодної звістки

У липні родину повідомили, що Богдан пропав безвісти. З того часу настали важкі дні пошуків, очікування та надії. Але час минав, а повідомлень не надходило. Яким важким і болючим був цей час для родини знають тільки вони. Але надія на зустріч із Богданом не полишала до останнього. І тільки нещодавно після довгих пошуків, медичних процедур та експертиз ДНК стало зрозуміло, що у тому червневому бою всі сапери інженерно-саперного відділення в/ч 4007 загинули. Сталося це поблизу села Очеретяне Покровського району на Донеччині…

У понеділок 27 жовтня повідомлення про загибель БОЙЧУКА БОГДАНА БОГДАНОВИЧА 02.06.1981 року народження вручили рідним.