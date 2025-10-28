ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За минулу добу окупанти втратили майже 1100 орків та близько 30 бронемашин

Автор: Ігор Василик
Зруйнований танк на полі серед рослинності
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько 1 137 850 (+1 060) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 299 (+6) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 508 (+28) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 044 (+8) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 529 (+2) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 230 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 75 054 (+108) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 786 (+131) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 984 (+3) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати російської армії станом на жовтень 2025

