Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.10.25.
Втрати окупантів
- особового складу / personnel – близько 1 137 850 (+1 060) осіб / persons
- танків / tanks – 11 299 (+6) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 508 (+28) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 044 (+8) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 529 (+2) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 230 (+0) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 75 054 (+108) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 786 (+131) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 3 984 (+3) од.
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!