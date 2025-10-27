Упродовж 23-25 жовтня Івано-Франківська область презентувала туристичний потенціал на виставці “ITEP 2025” у місті Пльзень (Чеська Республіка).

Цьогоріч Прикарпаття представляли Руслан Торган, заступник директора департаменту – начальник управління розвитку галузей рослинництва та тваринництва департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Андрій Рибак – приватний підприємець (компанія «Медова Спадщина»), пише Відділ туризму ІФ ОДА / IF Tourism Office.

Упродовж заходу вони розповідали відвідувачам нашого стенду про природні і культурні туристичні локації регіону, акцентувавши увагу на гастрономічному туризмі, зокрема продуктах бджільництва і традиціях медоваріння.

Презентація туристичного потенціалу області організована департаментом міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації за участі департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації.