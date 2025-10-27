У Татарові забетонували проблемну ділянку дороги на одній з вулиць

Минулого тижня протягом кількох днів на вулиці І. Франка у Татарові проводили бетонування ділянки дороги.

До робіт долучилися працівники КП «Селищне комунальне підприємство», комунальна техніка та місцеві жителі, пише Ворохтянська селищна рада.

Як йдеться у дописі, спільними зусиллями вдалося залити бетон і завершити один із найпроблемніших відрізків дороги.

Для проведення робіт комунальне підприємство придбало 18 м³ бетону, арматуру, дошки для опалубки та плівку. Частину необхідних матеріалів і решту бетону профінансували мешканці вулиці І. Франка.