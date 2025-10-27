Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки Підгірянки мандрує Прикарпаттям

У неділю актори Івано-Франківського театру ляльок завітали до села Пнів на Надвірнянщині, де для наймолодших глядачів показали виставу «Підкова на щастя».

Гастрольний візит відбувся в рамках соціального проєкту «Турбота про родину героя», пише Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА.

Мета ініціативи — підтримка дітей та родин загиблих, поранених або зниклих безвісти Захисників України, створення для них радісних та безпечних моментів навіть у складні часи.

«Ми прагнемо, щоб кожна родина відчула увагу та турботу держави, а діти мали змогу пережити справжнє свято», — зазначають організатори. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Подібні гастролі вже стали доброю традицією театру, який не лише дарує дітям казку, а й робить маленький, але важливий внесок у підтримку родин наших Героїв.