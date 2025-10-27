“На щиті” у Франківську громаду прямує полеглий Петро Свистяк

У рідне село Черніїв повертається полеглий герой Петро Свистяк

Про це повідомили у спільноті Типовий Черніїв, пише Правда ІФ.

Небайдужих мешканців громади просять гідно зустріти полеглого воїна, який загинув на Курщині.

Петро Свистяк (01.07.1992-21.01.2025) отримав важкі поранення несумісні з життям при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Дарʼїно Курської області рф. Він служив сапером у 1 відділенні інженерно-саперного взводу.

До 16 жовтня 2025 р. Герой вважався зниклим безвісти, а тепер востаннє повертається додому на щиті.

Зустріч траурної колони відбудеться завтра, 28 жовтня, о 14:00 годині (виїзд з Будинку смутку).

Живий ланцюг формуємо вздовж вулиці Надвірнянська, від світлофору до Затишку, і по вул. Бандери до вул. Підгайської до рідного дому Героя, – йдеться у повідомленні

Панахида відбудеться у вівторок, 28 жовтня о 19:00 годині вдома, по вул. Підгайська, 3.

Похорон розпочнеться в середу, 29 жовтня об 11:00 годині з дому.

Прощання відбудеться у храмі Іоана Хрестителя с. Черніїв.

Поховають Героя на Черніївському кладовищі.