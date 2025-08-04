Майже півтори року вважався зниклим без вісти: сьогодні на Прикарпаття востаннє повертається захисник Мар’ян Гавриш

Вигодська селищна територіальна громада зазнала ще однієї гіркої втрати
В територіальній громаді повідомили, що підтвердилася трагічна звістка щодо солдата ГАВРИША Мар’яна Миколайовича, 1984 року народження, уродженця села Шевченкове, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
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Зник без вісти у 2023 році
Мар’ян Гавриш — стрілець-помічник гранатометника. Він важався зниклим безвісти з 29 грудня 2023 року.
На жаль, стало відомо, що він загинув у той самий день — 29.12.2023 — під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Донецької області.
Повідомляється, що у понеділок, 04 серпня, траурний кортеж з тілом загиблого захисника України Мар’яна ГАВРИША орієнтовно о 11:00 годині вирушить з міств Долина:
Маршрут :
- м. Долина (КНП “Долинська багатопрофільна лікарня”)
- вул. Грушевського
- проспект Незалежності
- прямуватиме вул. Обліски
- смт. Вигода
- дорогою Р-21
- до с. Шевченкове.
Просимо Вигодську громаду гідно зустріти Героя, сформувавши вздовж дороги “Живий ланцюг”!, йдеться у повідомлені