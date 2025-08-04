Майже півтори року вважався зниклим без вісти: сьогодні на Прикарпаття востаннє повертається захисник Мар’ян Гавриш

Вигодська селищна територіальна громада зазнала ще однієї гіркої втрати

В територіальній громаді повідомили, що підтвердилася трагічна звістка щодо солдата ГАВРИША Мар’яна Миколайовича, 1984 року народження, уродженця села Шевченкове, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Зник без вісти у 2023 році

Мар’ян Гавриш — стрілець-помічник гранатометника. Він важався зниклим безвісти з 29 грудня 2023 року.

На жаль, стало відомо, що він загинув у той самий день — 29.12.2023 — під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Донецької області.

Повідомляється, що у понеділок, 04 серпня, траурний кортеж з тілом загиблого захисника України Мар’яна ГАВРИША орієнтовно о 11:00 годині вирушить з міств Долина:

Маршрут :

м. Долина (КНП “Долинська багатопрофільна лікарня”)

вул. Грушевського

проспект Незалежності

прямуватиме вул. Обліски

смт. Вигода

дорогою Р-21

до с. Шевченкове.