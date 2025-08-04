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Сьогодні Ворохтянська громада прощатиметься із полеглим захисником Павлом Павлюком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Ворохтянська громада прощатиметься із полеглим захисником Павлом Павлюком

Автор: Ігор Василик
04/08/2025 08:12
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У неділю 03 серпня, до рідного Татарова Ворохтянської територіальної громади востаннє “на щиті” повернувся полеглий захисник української землі Павло Павлюк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ворохтянську селищну раду (територіальна громада Ворохти та Татарова)

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Зустріли Захисника Павла Павлюка у селі Татарові

Дякуємо всім, хто вийшов зі своїх будинків, установ чи місця роботи, з машин і на колінах віддавав останню шану військовому, йдеться у дописі.

Чин похорону полеглого героя розпочнеться у понеділок, 04 серпня о 12:00 годині.

Вічна пам‘ять Герою!

Люди з прапорами на дорозі в горах.
Святкова подія біля церкви в Карпатах, Україна.
Люди з прапорами України на вулиці
Вулична процесія з автомобілями та прапорами.
Люди на пішохідному переході з прапорами України
Люди на колінах із прапорами на вулиці
Церемонія прощання з труною, покритою прапором України.
Військові стоять з прапорами біля дороги.
Військові несуть труну біля церкви на похороні.
Священик в церкві біля труни, декор з квітів.
Люди на дорозі з автомобілями і прапорами.