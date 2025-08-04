Сьогодні Ворохтянська громада прощатиметься із полеглим захисником Павлом Павлюком

У неділю 03 серпня, до рідного Татарова Ворохтянської територіальної громади востаннє “на щиті” повернувся полеглий захисник української землі Павло Павлюк, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ворохтянську селищну раду (територіальна громада Ворохти та Татарова)

Зустріли Захисника Павла Павлюка у селі Татарові

Дякуємо всім, хто вийшов зі своїх будинків, установ чи місця роботи, з машин і на колінах віддавав останню шану військовому, йдеться у дописі.

Чин похорону полеглого героя розпочнеться у понеділок, 04 серпня о 12:00 годині.

Вічна пам‘ять Герою!