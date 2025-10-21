Майже половина франківських водіїв пристібаються ременем безпеки

В Івано-Франківську 49,6% водіїв користуються ременями безпеки під час руху.

Про це свідчать результати дослідження “Рівень користування ременями безпеки серед водіїв у містах України — 2025”, пише Галка з посиланням на опубліковані дані.

Дослідження охопило 19 обласних центрів країни. Його проводили методом спостереження упродовж серпня цього року. Через війну його не здійснювали в прифронтових та тимчасово окупованих містах.

Згідно з результатами, Івано-Франківськ увійшов до групи “просунутих міст”, де приблизно половина водіїв дотримуються правил дорожнього руху щодо користування ременями. Показник у місті зріс на 2,2 відсоткових пункти у порівнянні з 2024 роком (із 47,4% до 49,6%).

У середньому по Україні рівень користування ременями безпеки становить 48,4%, що є найвищим показником за останні п’ять років. Для порівняння — у 2020 році цей показник становив лише 26%.

Найвищий рівень користування зафіксовано у Львові (70,6%) та Києві (68,6%), найнижчий — у Кропивницькому (26,9%) та Сумах (28%).

Загалом за п’ять років частка водіїв, які пристібаються, зросла на 86%. В Івано-Франківську цей показник збільшився у 2,37 раза — із 20,9% у 2020 році до 49,6% у 2025-му.