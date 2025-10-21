На Рогатинщині попрощалися із воїном Романом Крашевським

Народився Роман Крашевський 20 листопада 1986 року у Львові, жив у Рогатині. Навчався у Рогатинській ЗОШ №1 та Рогатинській гімназії імені Володимира Великого, яку закінчив 2003 року. Вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка, студіював фізико-математичний напрям і журналістику.

Пройшов Помаранчеву революцію. Холодну зиму 2004-2005 років провів у наметовому містечку на Хрещатику. Стояв на Майдані під час Революції Гідності.

Згодом розпочалась його біографія захисника. У 2014–2015 роках воював у складі 93-ї бригади. Брав участь у боях на Луганському напрямку, біля Кримського й Новотошківського, у 2020-2021 рр. Пекельний лютий 2022 року зустрів у боях під Києвом — у Бородянці, на Варшавському шосе, у складі протитанкового взводу 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Також захищав Миколаївський напрямок, Ізюм…

13 березня 2023 року був важко поранений під час мінометного обстрілу. Втратив ногу — але не віру в життя.

Далі — шпиталі. Десятки лікарень.

Навесні, проходячи реабілітацію у Франції, Роман таки здійснив власну мрію і зробив перші кроки. Але, на жаль, цих кроків у його «новому» житті пройдено дуже мало… 19 жовтня 2025 року у палаті Івано-Франківська серце захисника зупинилося назавжди, пише Рогатинська міська рада.