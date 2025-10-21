На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів

21 жовтня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП у селі Красна Надвірнянського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.



Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля «Hyundai Tucson» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з огорожею, пише Поліція Івано-Франківської області.

У транспортному засобі перебували шестеро осіб. Внаслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події, а 21-річний помер у медичному закладі. Інших пасажирів доставлено до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Деталі згодом