ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів

Автор: Уляна Роднюк
ДТП з пошкодженим автомобілем біля житлового будинку
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

21 жовтня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП у селі Красна Надвірнянського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що 23-річний водій автомобіля «Hyundai Tucson» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з огорожею, пише Поліція Івано-Франківської області.

У транспортному засобі перебували шестеро осіб. Внаслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події, а 21-річний помер у медичному закладі. Інших пасажирів доставлено до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Деталі згодом

Дорожньо-транспортна пригода з пошкодженим автомобілем

СХОЖІ НОВИНИ