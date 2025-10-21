У Франківську лікарі врятували руку 23-річному пацієнту після важкої травми кисті

Напередодні вихідних до приймального відділення лікарні у важкому стані госпіталізували 23-річного пацієнта із побутовою травмою правої кисті.

Про це повідомляють у міській клінічній лікарні №1 Івано-Франківська.

Через необережність чоловік отримав неповну ампутацію тильної поверхні кисті з переломами п’ясткових фаланг другого–п’ятого пальців та пошкодженням глибоких і поверхневих сухожилків розгиначів.

Медична команда провела складну реконструктивну операцію, яка включала первинну хірургічну обробку рани (ПХОР), остеосинтез спицями, тенорафію сухожилків та встановлення дренажів.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«У післяопераційному періоді важливу роль у відновленні відіграла гірудотерапія — лікування п’явками, яке покращує кровообіг, зменшує набряк і сприяє розсмоктуванню гематом. Головна мета лікування — зберегти кисть та її функції для молодого пацієнта», — пишуть на сторінці лікарні.

Медики наголошують на обережності у побуті та закликають не зволікати зі зверненням по допомогу, адже швидкість і точність дій часто рятують не лише здоров’я, а й майбутнє.