У Франківську лікарі врятували руку 23-річному пацієнту після важкої травми кисті

Напередодні вихідних до приймального відділення лікарні у важкому стані госпіталізували 23-річного пацієнта із побутовою травмою правої кисті.
Про це повідомляють у міській клінічній лікарні №1 Івано-Франківська.
Через необережність чоловік отримав неповну ампутацію тильної поверхні кисті з переломами п’ясткових фаланг другого–п’ятого пальців та пошкодженням глибоких і поверхневих сухожилків розгиначів.
Медична команда провела складну реконструктивну операцію, яка включала первинну хірургічну обробку рани (ПХОР), остеосинтез спицями, тенорафію сухожилків та встановлення дренажів.
«У післяопераційному періоді важливу роль у відновленні відіграла гірудотерапія — лікування п’явками, яке покращує кровообіг, зменшує набряк і сприяє розсмоктуванню гематом.
Головна мета лікування — зберегти кисть та її функції для молодого пацієнта», — пишуть на сторінці лікарні.
Медики наголошують на обережності у побуті та закликають не зволікати зі зверненням по допомогу, адже швидкість і точність дій часто рятують не лише здоров’я, а й майбутнє.