У Надвірній попрощалися із воїном Михайлом Сагайдою

Автор: Уляна Роднюк
Прощання із загиблим захисником України у залі пам’яті
Надвірнянська громада провела в останню путь захисника Сагайду Михайла Руслановича 12.04.1997 р.н., жителя м. Надвірна.

“Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль від втрати. Світлий спомин про мужнього Захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто знав і шанував Михайла. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай душа воїна знайде вічний спокій”, – пише Зіновій Андрійович .

Громадо згідно розпорядження Надвірнянського міського голови 20, 21 жовтня на території Надвірнянської громади дні жалоби!

Джерело(а) інформації

Зіновій Андрійович .

