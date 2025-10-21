У Надвірній попрощалися із воїном Михайлом Сагайдою

Надвірнянська громада провела в останню путь захисника Сагайду Михайла Руслановича 12.04.1997 р.н., жителя м. Надвірна.
“Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль від втрати. Світлий спомин про мужнього Захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто знав і шанував Михайла. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай душа воїна знайде вічний спокій”, – пише Зіновій Андрійович .
Громадо згідно розпорядження Надвірнянського міського голови 20, 21 жовтня на території Надвірнянської громади дні жалоби!