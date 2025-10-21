ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

«Українська команда» Прикарпаття продовжує підтримувати тил і фронт

Автор: Олег Мамчур
Волонтери Червоного Хреста з дитячими візками
Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття продовжує допомагати як у тилу, так і на фронті.

Команда підтримує місцеві ініціативи, передаючи необхідні речі тим, хто цього потребує.

Нещодавно волонтери передали дитячі візочки для Червоного Хреста, які будуть використані для допомоги дітям внутрішньо переміщених осіб.

Передача генератора військовому волонтерами на вулиці

Паралельно триває системна підтримка наших захисників. Цього разу на передову відправили черговий генератор, який забезпечить військових електроенергією в польових умовах.

Волонтери дякують усім небайдужим, хто долучається до спільної справи.

