Тетяну Бережну з Рогатина призначили міністеркою культури

Автор: Уляна Роднюк
Жінка виступає на конференції за мікрофоном
Верховна Рада підтримала призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики України — міністра культури України.

Про це передає Громадське.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів.

Під час представлення в Раді Бережна заявила, що серед її пріоритетів на посаді будуть: залучення ресурсів у сферу культури (зокрема вона анонсувала закон про меценатство та фонд збереження культурної спадщини, який мають представити на «культурному Рамштайні» в Копенгагені); збереження автономності та стійкості культурних інституцій, які мають заробляти кошти на свої статутні цілі; розгляд культури як сфери для діалогу зі світовими партнерами та як інструмента для дипломатії.

«Спільне стратегічне завдання — переосмислити роль культури як інструмента впливу, зробити роль культури ширшою, інвестиції — масштабнішими, а роботу інституцій у сфері культури — автономнішими», — сказала вона.

Нагадаємо, 36-річна Тетяна Бережна родом з Рогатина. З 28 липня вона виконувала обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій України після того, як призначили новий Кабмін Юлії Свириденко. До того Бережна, адвокатка та юристка за освітою, з 2022 року працювала заступницею Свириденко як міністерки економіки. До її зони відповідальності належала політика у сфері праці та зайнятості, реформування трудової сфери, створення робочих місць, інтеграція ветеранів на ринку праці.

