Автор: Ігор Василик
Майже рік вважався зниклим безвісти: сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом В'ячеслава Данилюка
Сьогодні 17 жовтня, о 12:00 годині, на центральній площі селища Отинія (зі сторони міста Івано-Франківська) відбудеться прощання громади із загиблим військовослужбовцем Вʼячеславом Данилюком — 1985 року народження, жителем селища Отинія.

Вʼячеслав Данилюк служив стрільцем — 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону 152 окремої єгерської бригади, пише Отинійська селищна територіальна громада

Зниклий безвісти

Він загинув 08 листопада 2024 року в районі населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту та оборони Батьківщини. Відтоді вважався зниклим безвісти.

Лише у жовтня 2025 року, завдяки проведеній ДНК-експертизі, було встановлено його тіло.

Після прощання на площі тіло Героя буде доставлено до його дому — у селищі Отинія, вул. Лази 19. Де у пʼятницю ввечері о 18:00 годині відбудеться парастас. Чин похорону у суботу о 12:00 годині.

Військовослужбовець Збройних сил України у формі
В’ячеслав Данилюк

