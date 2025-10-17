ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Богородчанщину прибуде скорботний кортеж із тілами двох загиблих воїнів

Автор: Ігор Василик
Двоє українських військових у формі на портретах
Чорна звістка вчора надійшла на Богородчанську землю. Богородчанщина за один момент втратила ще двох своїх мужніх захисників, які загинули у жахливій автотрощі

Смерть солдатів

У ніч на середу 15 жовтня 2025 року, у Житомирській області, під час виконання службових обов’язків, трагічно загинули у дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовці, – головний сержант Клюєв Віталій Вікторович, 23.10.1977 р.н. з Богородчанської громади та сержант Маслій Іван Ярославович, 28.04.1969 р.н. з Дзвиняцької громади.

У п’ятницю, 17 жовтня о 12.00 годині, згідно з військовим церемоніалом, відбудеться панахида на Алеї Героїв у Богородчанах, пише Ростислав Заремба.

Опісля кортеж направиться до сіл Підгірʼя та Росільна, де у суботу 18 жовтня відбудеться чин християнського похорону.

Ростислав Заремба

