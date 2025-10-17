ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Автор: Ігор Василик
Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь тероборонівця Петра Глека
Цього тижня стало відомо про загибель бійця 102-ї бригади ТРО з Івано-Франківщини Петра Глека. А у четвер 16 жовтня, він востаннє повернувся до рідної Коломийської територіальної громади. Про це повідомив мер міста Коломиї Богдан Станіславський.

Проведемо в останню путь Петра Глека

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 17 жовтня, о 13:00 годині, у селі Шепарівці, за адресою вулиця Лісова, 1А.

Поховають Героя на Алеї Слави в селі Шепарівці.

Співчуття рідним, побратимам і всім, хто знав Петра. Вічна памʼять і слава нашому захиснику.

Чоловік з кулеметом стоїть біля укриття
Петро Глек

Джерело(а) інформації

Богдан Станіславський

