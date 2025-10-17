ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

17 жовтня – 100 років від дня народження Миколи Домашевського (1925-2010), економіста, засновника і голови гуцульського товариства «Чорногора» (Чикаго), співзасновника і редактора журналу «Гуцулія», автора книги «Історія Гуцульщини», уродженця с. Микуличин (нині Яремчанської міської територіальної громади Надвірнянського району). Похований у Чикаго (США);

– 70 років виповнюється Любові Яворській (1955), поетесі, вчительці, авторці збірок «Вересневі барви», «Скарбниця серця», мешканці с. Стопчатів Косівського району.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

