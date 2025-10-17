У четвер, 16 жовтня, скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Івана Микитина прибув до його дому в с. Сілець (вул. Зузука, 19) (Ямницька територіальна громада).

Народився Микитин Іван Ярославович 03 липня 1978 р. у с. Раків Долинського району Івано-Франківської області. З 2008 року, після одруження, проживав у с. Сілець. У березні 2022 р. Герой за призовом по мобілізації взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю від окупанта. Молодший сержант Іван Микитин служив на передовій кулеметником у штурмовому відділенні однієї з військових частин.

У січні 2024 р. зв’язок з ним обірвався. З того часу офіційно вважався одним з військовослужбовців, які зникли безвісти. А тепер, у жовтні 2025 р., прийшла сумна звістка про підтвердження загибелі Івана Микитина. Серце нашого земляка зупинилося під час виконання бойових завдань 25 січня 2024 р. від поранень, несумісних з життям, у результаті бойових дій російських військ в районі населених пунктів Бахмут – Іванівське Донецької області.

Чин похорону Захисника відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, о 13:00 год.

Щирі співчуття рідним та близьким. Нехай Господь прийме Його душу, а земля буде пухом! Герої не вмирають!, йдеться у дописі

Відповідно до розпорядження голови Ямницької сільської ради № 227 “Про оголошення трауру” від 16.10.2025 р., у Ямницькій територіальній громаді оголошено триденну жалобу з 16 по 18 жовтня 2025 р., у зв’язку з трагічною смертю військовослужбовця, Захисника України, жителя села Сілець Микитина Івана Ярославовича.

У дні жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах сільської ради та на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях.