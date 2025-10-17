ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні у Ямницькій громаді проведуть в останню путь полеглого героя Івана Микитина

Автор: Ігор Василик
Вшанування пам'яті українського військового героя
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У четвер, 16 жовтня, скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Івана Микитина прибув до його дому в с. Сілець (вул. Зузука, 19) (Ямницька територіальна громада).

Народився Микитин Іван Ярославович 03 липня 1978 р. у с. Раків Долинського району Івано-Франківської області. З 2008 року, після одруження, проживав у с. Сілець. У березні 2022 р. Герой за призовом по мобілізації взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю від окупанта. Молодший сержант Іван Микитин служив на передовій кулеметником у штурмовому відділенні однієї з військових частин.

  У січні 2024 р. зв’язок з ним обірвався. З того часу офіційно вважався одним з військовослужбовців, які зникли безвісти. А тепер, у жовтні 2025 р., прийшла сумна звістка про підтвердження загибелі Івана Микитина. Серце нашого земляка зупинилося під час виконання бойових завдань 25 січня 2024 р. від поранень, несумісних з життям, у результаті бойових дій російських військ в районі населених пунктів Бахмут – Іванівське Донецької області.

  Чин похорону Захисника відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня, о 13:00 год.

  Щирі співчуття рідним та близьким.   Нехай Господь прийме Його душу, а земля буде пухом!   Герої не вмирають!, йдеться у дописі

Відповідно до розпорядження голови Ямницької сільської ради № 227 “Про оголошення трауру” від 16.10.2025 р., у Ямницькій територіальній громаді оголошено триденну жалобу з 16 по 18 жовтня 2025 р., у зв’язку з трагічною смертю військовослужбовця, Захисника України, жителя села Сілець Микитина Івана Ярославовича.

   У дні жалоби на території громади буде приспущено  Державний Прапор України на будинках і спорудах сільської ради та на підпорядкованих підприємствах, установах і організаціях.

Український військовий у камуфляжі на білому тлі

Джерело(а) інформації

Ямницька територіальна громада

СХОЖІ НОВИНИ