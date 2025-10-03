ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Майже рік вважався зниклим безвісти: сьогодні на Надвірнянщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Миколи Бойчука

Автор: Ігор Василик:Час публікації: 03/10/2025 08:17
Майже рік вважався зниклим безвісти: сьогодні на Надвірнянщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Миколи Бойчука
Сержант з Прикарпаття Бойчук Микола Михайлович, який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим 14 листопада 2024 року. Він поліг під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в Донецькій області.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на голову Пасічнянської територіальної громади Андрія Гунду.

Завтра, 03-го жовтня (п‘ятниця) 2025 року, в Пасічнянську громаду прибуде кортеж загиблого військовослужбовця.

Орієнтовний час (можливі зміни на пізніше до 30 хвилин) руху траурного кортежу

  • 15:00 годині виїзд траурної процесії з міста Івано-Франківська, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів
  • 15:45 годині год рух в місті Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, площа Шевченка в місті Надвірна,
  • 16:00 година Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського міста Надвірна,
  • 16:15 година год рух с. Пнів

Поховають героя у неділю

Похорон військовослужбовця відбудеться 05-го жовтня (неділя) 2025 року о 14.30 годині.

Похоронять Миколу Бойчука на новому кладовищі в селі Пнів Пасічнянської ТГ.

Український військовослужбовець з автоматом у камуфляжі
Микола Бойчук

