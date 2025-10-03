ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні у Калуші розпочинається прощання із захисником Олексієм Концевичем

Автор: Ігор Василик:Час публікації: 03/10/2025 08:02
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У четвер 02 жовтня, зупинилося серце ветерана Олексія Концевича з міста Калуш, що на Івано-Франківщині. Чин похорону героя відбудеться у суботу, 04 жовтня.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Поховають Героя на міському кладовищі.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на Калуську міську раду.

Олексій Концевич народився 3 березня 1971 року. У 2015 році став на захист Батьківщини, гідно виконуючи свій військовий обов’язок у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Вчора, 02 жовтня, серце Захисника, на превеликий жаль, зупинилося.

3 жовтня о 10:00 годині — виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ до Храму Зіслання Святого Духа (мікрорайон Височанка). 

Псалтир розпочнеться о 19:00 годині.

Чин похорону відбудеться у суботу, 04 жовтня, о 13:00 годині від Храму Зіслання Святого Духа (мікрорайон Височанка). Поховають Олексія Концевича на міському кладовищі.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і шана Герою!”, — йдеться у співчутті.

СХОЖІ НОВИНИ