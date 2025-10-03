Сьогодні у Калуші розпочинається прощання із захисником Олексієм Концевичем

У четвер 02 жовтня, зупинилося серце ветерана Олексія Концевича з міста Калуш, що на Івано-Франківщині. Чин похорону героя відбудеться у суботу, 04 жовтня.

Поховають Героя на міському кладовищі.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на Калуську міську раду.

Олексій Концевич народився 3 березня 1971 року. У 2015 році став на захист Батьківщини, гідно виконуючи свій військовий обов’язок у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Вчора, 02 жовтня, серце Захисника, на превеликий жаль, зупинилося.

3 жовтня о 10:00 годині — виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ до Храму Зіслання Святого Духа (мікрорайон Височанка).

Псалтир розпочнеться о 19:00 годині.

