Майже 1000 орків та багато військової техніки – втрати окупантів за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.10.25.
У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Втрати ворога
- особового складу / personnel – близько / about 1113430 (+970) осіб / persons
- танків / tanks – 11225 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23297 (+1) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33413 (+13) од
- РСЗВ / MLRS – 1514 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+0) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 66093 (+273)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3793 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63325 (+44)
- спеціальна техніка / special equipment – 3970 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!