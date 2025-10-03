Волонтерський штаб «Українська команда» оголосив великий збір на сіткомети. Це дієвий засіб захисту наших бійців від російських FPV-дронів, який вже довів свою ефективність на фронті. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди», повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Волонтери закликають українців долучатися до збору, щоб допомогти бійцям на передовій.

«Формула проста: більше донатів – більше сіткометів – більше збитих дронів – більше врятованих життів наших захисників! Долучайся до збору! Захистимо тих, хто захищає нас!», – закликають в «Українській команді».

Долучитися до збору:

Приватбанк https://shorturl.at/UKctj

Монобанк https://send.monobank.ua/jar/43vWdpNtGg

Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565

UAPay https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00

Повні реквізити: https://shorturl.at/vYOix