На війні загинув Микола Бойчук

Сержант Бойчук Микола Михайлович, який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим 14 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в Донецькій області.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Гунду.

Завтра, 03-го жовтня (п‘ятниця) 2025 року, в Пасічнянську громаду прибуде кортеж загиблого військовослужбовця.

Орієнтовний час (можливі зміни на пізніше до 30 хвилин) руху траурного кортежу

15:00 год. виїзд траурної процесії з м.Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів

15:45 год рух в м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, площа Шевченка в місті Надвірна,

16:00 год Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського міста Надвірна,

16:15 год рух с. Пнів

Похорон військовослужбовця відбудеться 05-го жовтня (неділя) 2025 року о 14.30 годині.

Похоронять Миколу на новому кладовищі в селі Пнів Пасічнянської ТГ.