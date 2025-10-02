ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

ІФНТУНГ отримав найвищу категорію А у науковому напрямі «Інженерно-технологічний»

Автор: Уляна Роднюк:Час публікації: 02/10/2025 22:20
ІФНТУНГ вкотре продемонстрував високий рівень наукових здобутків.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

За напрямом «Природничо-математичний» ІФНТУНГ перейшов одразу на другу сходинку, до категорії Б, вперше подавши заявку на оцінювання.

Такі результати – підтвердження потужного наукового потенціалу університету, який навіть в умовах війни не зупиняє досліджень і продовжує працювати для розвитку енергетичної, нафтогазової та будівельної галузей України.

Державна атестація, яку щороку проводить Міністерство освіти і науки України, спрямована на визначення ефективності діяльності наукових установ і університетів. У 2025 році вона проходила за оновленою методикою з урахуванням досвіду Великої Британії, Німеччини та Польщі. Понад 300 університетів і стільки ж науково-дослідних установ оцінювали незалежні експерти, включно з міжнародними, що забезпечило об’єктивність та прозорість процесу. Оцінювання проходили за 4-ма категоріями – А, Б, В і Г, та охоплювали не лише наукові показники, а й реальний вплив досліджень на економіку, оборону, суспільство, політику та екологію.

Результати атестації визначатимуть напрями подальшої підтримки та розвитку науки в Україні, зокрема – додаткові можливості для фінансування найсильніших університетів.

ІФНТУНГ показав, що є серед них. І з нашими людьми ми вистоїмо, переможемо й відбудуємо країну. 

