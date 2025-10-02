ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На 55 році життя помер ветеран АТО Олексій Концевич з Калуша

Автор: Уляна Роднюк:Час публікації: 02/10/2025 22:11
Зупинилося серце ветерана Олексія Концевича з Калуша на Івано-Франківщині. Чин похорону відбудеться у суботу, 4 жовтня. Поховають Героя на міському кладовищі.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуська міська рада.

Олексій Концевич народився 3 березня 1971 року. У 2015 році став на захист Батьківщини, гідно виконуючи свій військовий обов’язок у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Сьогодні, 2 жовтня, серце Захисника, на превеликий жаль, зупинилося.

3 жовтня о 10:00 — виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ до Храму Зіслання Святого Духа (мікрорайон Височанка). Псалтир розпочнеться о 19:00.

Чин похорону відбудеться у суботу, 4 жовтня, о 13:00 від Храму Зіслання Святого Духа (мікрорайон Височанка). Поховають Олексія Концевича на міському кладовищі.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і шана Герою!”, — йдеться у співчутті.

