На 55 році життя помер ветеран АТО Олексій Концевич з Калуша

Зупинилося серце ветерана Олексія Концевича з Калуша на Івано-Франківщині. Чин похорону відбудеться у суботу, 4 жовтня. Поховають Героя на міському кладовищі.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуська міська рада.
Олексій Концевич народився 3 березня 1971 року. У 2015 році став на захист Батьківщини, гідно виконуючи свій військовий обов’язок у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
Сьогодні, 2 жовтня, серце Захисника, на превеликий жаль, зупинилося.
3 жовтня о 10:00 — виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ до Храму Зіслання Святого Духа (мікрорайон Височанка). Псалтир розпочнеться о 19:00.
Чин похорону відбудеться у суботу, 4 жовтня, о 13:00 від Храму Зіслання Святого Духа (мікрорайон Височанка). Поховають Олексія Концевича на міському кладовищі.
“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і шана Герою!”, — йдеться у співчутті.