Майже тисяча окупантів та 340 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Автор: Олег Мамчур
Військовий шолом поруч із російськими пайками
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 30 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 жовтня 2025 року

  • особового складу – близько 1 140 860 (+960) осіб;
  • танків – 11 305 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 514 (+3) од;
  • артилерійських систем – 34 089 (+25) од;
  • РСЗВ – 1 531 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 232 (+2) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 707 (+340) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 993 (+128) од;
  • спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.
Орієнтовні втрати російських військ станом на жовтень 2025

