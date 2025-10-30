З 1 листопада змінюються години роботи платних парковок в Івано-Франківську

Раніше паркування було платним з 1 квітня по 31 жовтня до 20:00.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з 1 листопада по 31 березня: платне паркування — з 8:00 до 18:00, в інші години — безкоштовно, неділя — завжди безкоштовний день.

Цілодобово працюють лише такі парковки:

площа Ринок, 1–11

площа Ринок (зі сторони Ратуші)

вул. Олени Степанів (Шеремети) – Старозамкова

вул. Шевченка (від вул. Гординського до магазину «Вопак»)

вул. Шевченка, 1 (біля готелю «NADIYA PALACE»)

Як оплачувати правильно: паркомат або термінал на майданчику, мобільний застосунок.

Якщо у вас немає фіскального чеку — система вважатиме, що оплати не було, і інспекція з паркування може виписати штраф.

