Максим Паньків з Івано-Франківщини здобув “срібло” на чемпіонаті України з гри в шахи

27 липня у Вінниці на чемпіонат України з блискавичної гри в шахи серед юнаків до 16 років прикарпатець Максим Паньків виборов срібну медаль.

Про це пише Правда.іф з посиланням на “Спортивні новини Прикарпаття”.

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Результати змагань: