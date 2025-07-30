Максим Паньків з Івано-Франківщини здобув “срібло” на чемпіонаті України з гри в шахи

27 липня у Вінниці на чемпіонат України з блискавичної гри в шахи серед юнаків до 16 років прикарпатець Максим Паньків виборов срібну медаль.
Про це пише Правда.іф з посиланням на “Спортивні новини Прикарпаття”.
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Результати змагань:
- Перше місце виборов Артем Дячук з Дніпра;
- Прикарпатець Максим Паньків взяв “срібло”;
- Третє місце посів киянин Ян Дьомін.