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Юний шахіст на турнірі, нагороджений медаллю.
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Максим Паньків з Івано-Франківщини здобув “срібло” на чемпіонаті України з гри в шахи

Автор: Оксана Марушкевич
30/07/2025 23:09
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27 липня у Вінниці на чемпіонат України з блискавичної гри в шахи серед юнаків до 16 років прикарпатець Максим Паньків виборов срібну медаль.

Про це пише Правда.іф з посиланням на “Спортивні новини Прикарпаття”.

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Результати змагань:

  • Перше місце виборов Артем Дячук з Дніпра;
  • Прикарпатець Максим Паньків взяв “срібло”;
  • Третє місце посів киянин Ян Дьомін.