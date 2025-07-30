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Інспекція вирубки дерев у лісі Карпат
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Збитки — майже 17 млн грн: на Івано-Франківщині виявили незаконну рубку в ПЗФ “Гуцульщина”

Автор: Оксана Марушкевич
30/07/2025 22:35
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Працівники Державної екологічної інспекції Карпатського округу взяли участь у слідчих (розшукових) діях, що проводяться в межах кримінального провадження, зареєстрованого за матеріалами Інспекції.

Повідомляє Державна екологічна інспекція Карпатського округу, передає Правда.іф.

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Підставою для відкриття провадження стала попередньо виявлена шкода, завдана довкіллю внаслідок незаконної рубки дерев на території Косівського районного підприємства «Райагроліс» природно-заповідного фонду загальнодержавного значення «Гуцульщина».

Сума завданих збитків становить майже 17 мільйонів гривень.