На Верховинщині оголошено День жалоби за військовим Петром Кубайчуком

У четвер, 31 липня, оголошено День жалоби на території Верховинського району
Про це передає Правда ІФ з посиланням на Верховинську районну раду
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Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 31 липня 2025 року Днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті військовослужбовця – Петра Васильовича КУБАЙЧУКА, уродженця села Яблуниця Верховинського району.
На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності. Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території району, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.