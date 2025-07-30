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На Верховинщині оголошено День жалоби за військовим Петром Кубайчуком
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Верховинщині оголошено День жалоби за військовим Петром Кубайчуком

Автор: Петро Якимчук
30/07/2025 21:50
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У четвер, 31 липня, оголошено День жалоби на території Верховинського району

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Верховинську районну раду

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Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 31 липня 2025 року Днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті військовослужбовця – Петра Васильовича КУБАЙЧУКА, уродженця села Яблуниця Верховинського району.

На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності. Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території району, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.