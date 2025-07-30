На Верховинщині оголошено День жалоби за військовим Петром Кубайчуком

У четвер, 31 липня, оголошено День жалоби на території Верховинського району

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Верховинську районну раду

Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради оголошено 31 липня 2025 року Днем жалоби на території Верховинського району з метою вшанування пам’яті військовослужбовця – Петра Васильовича КУБАЙЧУКА, уродженця села Яблуниця Верховинського району.