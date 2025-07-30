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Синій рюкзак зі шкільним приладдям на траві
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Карітасі стартує щорічна благодійна акція “Перший портфелик”

Автор: Оксана Марушкевич
30/07/2025 21:31
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Карітас Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ дбає про те, щоб діти, незалежно від життєвих обставин, змогли розпочати навчальний рік з необхідним шкільним приладдям. Тому оголошуємо збір коштів у межах благодійної акції “Перший портфелик”. Її проводить вже 22 роки поспіль.

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Пише Правда.іф з посиланням на Карітас Івано-Франківськ  

Цьогоріч шкільне приладдя отримають 372 дитини з Івано-Франківська, а також 85 дітей з 24-х громад Івано-Франківського та Калуського районів.

Збирають кошти, щоб підтримати:

-дітей з інвалідністю;

-дітей, батьки яких загинули в зоні бойових дій;

-дітей, чиї батьки зникли безвісти;

-дітей, чиї батьки перебувають у полоні;

-дітей, батьки яких померли після повернення з війни;

-дітей ВПО, які прибули до громад впродовж травня-липня 2025 року

Усіх небайдужих просять долучтитись:

– картковий рахунок ПриватБанк: 4246 0010 3055 6405

– розрахунковий рахунок у ПриватБанк: UA92 305299 00000 26007025516100

Призначення платежу: Благодійна пожертва

“Подарувати дітям радість першого дня у школі можна й іншим способом: принести шкільне приладдя або кошти до приймальні Карітасу Івано-Франківськ за адресою: вул. Лесі Українки, 1”, – йдеться у дописі.

Благодійна акція, допомога дітям перший рюкзак.