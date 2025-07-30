У Карітасі стартує щорічна благодійна акція “Перший портфелик”

Карітас Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ дбає про те, щоб діти, незалежно від життєвих обставин, змогли розпочати навчальний рік з необхідним шкільним приладдям. Тому оголошуємо збір коштів у межах благодійної акції “Перший портфелик”. Її проводить вже 22 роки поспіль.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Карітас Івано-Франківськ
Цьогоріч шкільне приладдя отримають 372 дитини з Івано-Франківська, а також 85 дітей з 24-х громад Івано-Франківського та Калуського районів.
Збирають кошти, щоб підтримати:
-дітей з інвалідністю;
-дітей, батьки яких загинули в зоні бойових дій;
-дітей, чиї батьки зникли безвісти;
-дітей, чиї батьки перебувають у полоні;
-дітей, батьки яких померли після повернення з війни;
-дітей ВПО, які прибули до громад впродовж травня-липня 2025 року
Усіх небайдужих просять долучтитись:
– картковий рахунок ПриватБанк: 4246 0010 3055 6405
– розрахунковий рахунок у ПриватБанк: UA92 305299 00000 26007025516100
Призначення платежу: Благодійна пожертва
“Подарувати дітям радість першого дня у школі можна й іншим способом: принести шкільне приладдя або кошти до приймальні Карітасу Івано-Франківськ за адресою: вул. Лесі Українки, 1”, – йдеться у дописі.