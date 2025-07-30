Коломия святкуватиме День міста протягом місяця

У Коломиї розпочали відзначати День міста. Тематичні заходи відбуватимуться по 22 серпня. Мова про різноманітні виставки, фестивалі, концерти, кінопокази, майстер-класи, ярмарки та багато іншого.

Організатори наголошують: всі події – благодійні, пише Репортер.

“Починаючи з 2022 року Коломия зустрічає День міста у спокої, без помпезності. Але всі культурні діячі готуються до цього дня, бо ми маємо, що показати, – розповідає начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар’яна Кодіна. – До нас приїжджають гості з різних куточків Франківщини і не тільки”, – йдеться у дописі.

Цьогорічна програма триватиме протягом місяця. Заходи проходитимуть у Народному домі, філармонії, Музеї міста Коломиї, Музеї Гуцульщини і Покуття.

Будуть майстер-класи, фестивалі.

Фестиваль – не завжди щось помпезне, а можливість популяризувати якийсь напрямок мистецтва. Ми популяризуємо наше рідне, покутське, те, що нам притаманне.

Зокрема, у рамках святкування Дня міста, пройде фестиваль “Медовий спас” на площі перед Музеєм міста Коломиї. Він проходитиме з 09:00 до 18:00 протягом 2-3 серпня. Запланували ярмарок-продаж продуктів бджільництва та майстер класи від бджолярів. На фест очікують гостей з Вінницької та Київської областей.

“Покутські витоки” – фестиваль народної хореографії, який пройде 16-17 серпня.

Усі заходи матимуть благодійну мету, збиратимуть гроші на підтримку ЗСУ.